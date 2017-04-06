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15:16 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Подложивший взрывное устройство у ростовской школы попал в кадр

Неизвестный, подложивший взрывное устройство у школы в центре Ростова 6 апреля, попал в кадр.

Видео момента взрыва появилось в интернете.

Как сообщалось ранее, утром 6 апреля на пересечении переулка Нахичеванский и улицы Социалистической у школы № 5 в руках 46-летнего мужчины взорвался поднятый им предмет, похожий на фонарик.

Пострадавший госпитализирован с ранениями живота и руки.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом), ч.1 ст. 222−1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств).

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