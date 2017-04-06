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15:20 (мск), источник: Volga News

В Самаре психически нездорового мужчину подозревают в убийстве матери

В среду, 5 апреля, около 19:30, в квартире на ул. Булкина в Самаре был обнаружен труп 92-летней Марии Архиповой со ссадинами, синяками на лице и выбитыми зубами.

В Советском райотделе полиции назначена проверка, тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.

В избиении погибшей правоохранители подозревают ее 62-летнего сына, состоящего на учете в ПНД.

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