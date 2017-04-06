В Курумоче из-за потерявшей сознание пассажирки экстренно сел самолет, летевший из Москвы в Алма-Ату

По предварительным данным, девушка летела с командой дзюдоисток с соревнований. По словам Максима Ворошилова, тренер юной спортсменки пояснил, что она получила на соревнованиях травму шеи и головы и потеряла сознание в полете.

Из аэропорта девушку перевезли в больницу им. Середавина. А воздушное судно отправилось по своему маршруту.