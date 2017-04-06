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16:34 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Житель Кубани пострадал при взрыве у ростовской школы

Мужчина, пострадавший при взрыве у школы в центре Ростова 6 апреля, — житель Краснодарского края, сообщается на сайте правительства Ростовской области.

Источник: Аргументы и факты

«6 апреля около 7 часов утра по улице Социалистической, 208 произошел взрыв неустановленного устройства, в результате которого получил ранения житель Краснодарского края 1970 года рождения. Пострадавший был доставлен в лечебное учреждение города Ростова-на-Дону. Ему оказана вся необходимая помощь, проведен ряд операций», — говорится в сообщении.

По информации областных властей, в настоящий момент угрозы жизни мужчины нет. Он находится под непрерывным наблюдением врачей.

Как сообщалось ранее, утром 6 у школы № 5 в Ростове в руках 46-летнего мужчины взорвался поднятый им предмет, похожий на фонарик. Пострадавший был госпитализирован с ранениями живота и руки.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 222−1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств).

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