В Уфе на санки с ребенком обрушилась глыба льда
Родные малыша просят свидетелей откликнуться.
Родные малыша просят свидетелей откликнуться.
ЧП произошло в микрорайоне Инорс еще с месяц назад. Около полудня 22 февраля с крыши одного из домов по улице Ферина в санки с ребенком обрушилась глыба льда.
— Мы с сыном вышли из магазина пошли в сторону дома, он ехал в санках. И вдруг на крыше дома № 9 затрещало, и на ребенка упала льдина! Козырек над санками немного смягчил удар, но вся эта масса попала сыну прямо в голову, — вспоминает события того страшного дня мама мальчика Светлана.
Двухлетний малыш получил
Всех свидетелей ЧП Светлана просит позвонить ей по телефону 89273419003. Возможно, у