В Уфе на санки с ребенком обрушилась глыба льда

ЧП произошло в микрорайоне Инорс еще с месяц назад. Около полудня 22 февраля с крыши одного из домов по улице Ферина в санки с ребенком обрушилась глыба льда.

— Мы с сыном вышли из магазина пошли в сторону дома, он ехал в санках. И вдруг на крыше дома № 9 затрещало, и на ребенка упала льдина! Козырек над санками немного смягчил удар, но вся эта масса попала сыну прямо в голову, — вспоминает события того страшного дня мама мальчика Светлана.

Двухлетний малыш получил черепно-мозговую травму, две недели ему пришлось провести в больнице.