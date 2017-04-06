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15:01 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе на санки с ребенком обрушилась глыба льда

Родные малыша просят свидетелей откликнуться.

ЧП произошло в микрорайоне Инорс еще с месяц назад. Около полудня 22 февраля с крыши одного из домов по улице Ферина в санки с ребенком обрушилась глыба льда.

— Мы с сыном вышли из магазина пошли в сторону дома, он ехал в санках. И вдруг на крыше дома № 9 затрещало, и на ребенка упала льдина! Козырек над санками немного смягчил удар, но вся эта масса попала сыну прямо в голову, — вспоминает события того страшного дня мама мальчика Светлана.

Двухлетний малыш получил черепно-мозговую травму, две недели ему пришлось провести в больнице.

Всех свидетелей ЧП Светлана просит позвонить ей по телефону 89273419003. Возможно, у кого-то могло сохраниться видео — показания нужны для обращения в прокуратуру.

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