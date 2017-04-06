Полиция задержала несколько десятков торговцев во время рейда на рынке в Симферополе

«Был рейд на рынке, задержаны 50−60 человек. Все неславянской внешности», — сказал Э. Семедляев, добавив, что «под горячую руку» попали крымский правозащитник Андрей Крисько и украинский журналист Тарас Ибрагимов. «Ребята, узнав о рейде, решили пойти посмотреть (на происходящее)», — сказал адвокат.

МВД Крыма отказалось комментировать информацию о задержаниях торговцев, но сообщило о плановом рейде на рынке города. «Проводятся обычные плановые мероприятия на пресечение правонарушений и обеспечение общественной безопасности», — сказал «Интерфаксу» представитель пресс-службы крымской полиции.