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15:21 (мск), источник: Интерфакс

Полиция задержала несколько десятков торговцев во время рейда на рынке в Симферополе

6 апреля. Interfax-Russia.ru — Более 50 человек были задержаны в четверг во время рейда на центральном рынке Симферополя, сообщил «Интерфаксу» крымский адвокат Эдем Семедляев.

«Был рейд на рынке, задержаны 50−60 человек. Все неславянской внешности», — сказал Э. Семедляев, добавив, что «под горячую руку» попали крымский правозащитник Андрей Крисько и украинский журналист Тарас Ибрагимов. «Ребята, узнав о рейде, решили пойти посмотреть (на происходящее)», — сказал адвокат.

МВД Крыма отказалось комментировать информацию о задержаниях торговцев, но сообщило о плановом рейде на рынке города. «Проводятся обычные плановые мероприятия на пресечение правонарушений и обеспечение общественной безопасности», — сказал «Интерфаксу» представитель пресс-службы крымской полиции.

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