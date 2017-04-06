В ДТП с участием двух автобусов в Симферополе пострадали 14 человек — ГИБДД

«ДТП произошло ориентировочно в 13.10. Столкнулись два маршрутных автобуса “Богдан”. Как поясняет один из водителей, автобус, за рулем которого он был, остановился по причине технической неисправности. Второй водитель, по предварительным данным, отвлекся и допустил столкновение с впереди стоящим транспортным средством. В движущемся автобусе находилось 20 человек, маршрут движения “Аэропорт-Каменка”. Пострадали 14 человек, среди них шестилетний ребенок», — сообщили в ГИБДД.

Кроме того, в результате ДТП временно было ограничено движение по участку улицы Киевская.

«Было временное перекрытие улицы Киевская, сейчас движение полностью возобновлено», — сообщили в ведомстве.