Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер
СМИ: Питерский террорист не собирался становиться смертником
Появилось видео с взрывом и человеком, оставившим бомбу в Ростове
Астрономия вернется в школьную программу с сентября
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
Победительница конкурса «Мисс Мира 2009» стала мэром ГибралтараРяд СМИ назвал ее «самым красивым мэром в мире»
Татьяна Волосожар поставила рекорд по похудению после родов
Астрономия вернется в школьную программу с сентября
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
СМИ: Запад поймал Киев на лжи о «Буке», сбившем Boeing в Донбассе
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото)
Кейт Миддлтон и принц перестали выходить в свет вместе
Москвичка чуть не погибла от сыроедения
Как не заболеть раком груди: 8 важных вопросов
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
9Индуистский Новый год
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
9В тени стены
10Последствия циклона «Дебби»
15:23 (мск), источник: РИА Крым

В ДТП с участием двух автобусов в Симферополе пострадали 14 человек — ГИБДД

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр — РИА Новости (Крым). В результате столкновения двух автобусов «Богдан» в Симферополе пострадали 14 человек. Об этом РИА Новости (Крым) сообщили в пресс-службе ГИБДД МВД РФ по РК.

«ДТП произошло ориентировочно в 13.10. Столкнулись два маршрутных автобуса “Богдан”. Как поясняет один из водителей, автобус, за рулем которого он был, остановился по причине технической неисправности. Второй водитель, по предварительным данным, отвлекся и допустил столкновение с впереди стоящим транспортным средством. В движущемся автобусе находилось 20 человек, маршрут движения “Аэропорт-Каменка”. Пострадали 14 человек, среди них шестилетний ребенок», — сообщили в ГИБДД.

Кроме того, в результате ДТП временно было ограничено движение по участку улицы Киевская.

«Было временное перекрытие улицы Киевская, сейчас движение полностью возобновлено», — сообщили в ведомстве.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Симферополе проходят торжественные мероприятия ко Дню защитника Отечества
Европарламент одобрил безвизовый режим для украинцев
Задержаны предполагаемые сообщники петербургского смертника
Кремль призвал воздержаться от поспешных выводов по химатаке
Минтруд России назвал самые востребованные профессии в 2017 году
Обнаружена новая схема обналичивания денег через ломбарды
Потерявшийся кусок МКС сфотографировали с Земли
Британское правительство создаст реестр недвижимости олигархов
Спорт
Сборная Аргентины без Месси рискует не попасть на ЧМ в России Капитан Аргентины Лионель Месси был дисквалифицирован ФИФА на четыре отборочных матча
Авто
Skoda назвала российские цены на Kodiaq Сначала в Россию будут поставляться автомобили чешской сборки, в начале 2018 года в салоны поступят внедорожники локального производства
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Павел Прилучный станет ведущим телешоу на «Первом канале» Новый проект получил название «Битва фонограмм» и является российским аналогом популярного американского проекта Lip Sync Battle
Недвижимость
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
В России за год разорились более 3 тысяч застройщиков
На рынок жилья Петербурга вывели сразу 50 новостроек
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь