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15:33 (мск), источник: Фонтанка

Очевидцы сообщают о двух сильных хлопках в доме на Солидарности

Два сильных хлопка слышали очевидцы в Невском районе Петербурга днем 6 апреля. Судя по фото, появившимся в соцсетях, ЧП произошло в доме № 21, корпус 3, по проспекту Солидарности.

На снимках видно, что у шестнадцатиэтажного дома отвалилась облицовка стены на уровне 13 этажа. Бетонная плита приземлилась на припаркованный во дворе автомобиль.

На место вызвали оперативные службы.

Отметим, что дом не подключен к газоснабжению.

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