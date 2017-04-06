Очевидцы сообщают о двух сильных хлопках в доме на Солидарности

На снимках видно, что у шестнадцатиэтажного дома отвалилась облицовка стены на уровне 13 этажа. Бетонная плита приземлилась на припаркованный во дворе автомобиль.

На место вызвали оперативные службы.

Отметим, что дом не подключен к газоснабжению.