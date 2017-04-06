Очевидцы сообщают о двух сильных хлопках в доме на Солидарности
Два сильных хлопка слышали очевидцы в Невском районе Петербурга днем 6 апреля. Судя по фото, появившимся в соцсетях, ЧП произошло в доме № 21, корпус 3, по проспекту Солидарности.
Два сильных хлопка слышали очевидцы в Невском районе Петербурга днем 6 апреля. Судя по фото, появившимся в соцсетях, ЧП произошло в доме № 21, корпус 3, по проспекту Солидарности.
На снимках видно, что у шестнадцатиэтажного дома отвалилась облицовка стены на уровне 13 этажа. Бетонная плита приземлилась на припаркованный во дворе автомобиль.
На место вызвали оперативные службы.
Отметим, что дом не подключен к газоснабжению.