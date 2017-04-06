В МЧС опровергли сообщения о взрыве в жилом доме в Петербурге
В ведомстве отметили, что
В ведомстве отметили, что
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. В одном из районов
Это случилось
«На проспекте Солидарности при проведении ремонтных работ в квартире на 13-м этаже 16-этажного дома произошло обрушение облицовочного кирпича наружной стены на площади 12 кв. метров», — сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что эвакуация жителей не проводится, пострадавших нет, но поврежден один автомобиль.
«Грохот от обрушения был принят за хлопок», — пояснили в ГУ МЧС.
Ранее поступила информация о том, что в доме произошел взрыв и проводится эвакуация.