В МЧС опровергли сообщения о взрыве в жилом доме в Петербурге

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. В одном из районов Санкт-Петебурга произошло обрушение части кирпичной облицовки 16-этажного жилого дома.

Это случилось из-за некачественно проведенного ремонта, взрыва или хлопка не было, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

«На проспекте Солидарности при проведении ремонтных работ в квартире на 13-м этаже 16-этажного дома произошло обрушение облицовочного кирпича наружной стены на площади 12 кв. метров», — сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что эвакуация жителей не проводится, пострадавших нет, но поврежден один автомобиль.

«Грохот от обрушения был принят за хлопок», — пояснили в ГУ МЧС.