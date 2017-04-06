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16:42 (мск), источник: Фонтанка

Горожан испугала военная техника в центре Петербурга

Колонна военной техники была замечена на Вознесенском проспекте в Петербурге днем 6 апреля. Машины двигались по выделенной полосе для общественного транспорта.

Источник: Фонтанка

Как сообщили «Фонтанке» читатели, шесть грузовиков для перевозки людей в сопровождении автомобилей военной полиции с мигалками проехали по Вознесенскому проспекту около трех часов дня. При этом колонна двигалась по выделенной полосе для общественного транспорта. По информации нашего издания, это техника Росгвардии.

О другом происшествии рассказывают пользователи группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Они заметили, что примерно в это же время на пересечении набережной Обводного канала и Измайловского проспекта, напротив «Варшавского экспресса», военный грузовик не поделил дорогу с «Мерседесом». Движение затруднено.

Отметим, что на Измайловском проспекте дислоцируется военная часть бывших внутренних войск, ныне именуемых Росгвардией.

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