Горожан испугала военная техника в центре Петербурга
Колонна военной техники была замечена на Вознесенском проспекте в Петербурге днем 6 апреля. Машины двигались по выделенной полосе для общественного транспорта.
Колонна военной техники была замечена на Вознесенском проспекте в Петербурге днем 6 апреля. Машины двигались по выделенной полосе для общественного транспорта.
Как сообщили «Фонтанке» читатели, шесть грузовиков для перевозки людей в сопровождении автомобилей военной полиции с мигалками проехали по Вознесенскому проспекту около трех часов дня. При этом колонна двигалась по выделенной полосе для общественного транспорта. По информации нашего издания, это техника Росгвардии.
О другом происшествии рассказывают пользователи группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Они заметили, что примерно в это же время на пересечении набережной Обводного канала и Измайловского проспекта, напротив «Варшавского экспресса», военный грузовик не поделил дорогу с «Мерседесом». Движение затруднено.
Отметим, что на Измайловском проспекте дислоцируется военная часть бывших внутренних войск, ныне именуемых Росгвардией.