Горожан испугала военная техника в центре Петербурга

Как сообщили «Фонтанке» читатели, шесть грузовиков для перевозки людей в сопровождении автомобилей военной полиции с мигалками проехали по Вознесенскому проспекту около трех часов дня. При этом колонна двигалась по выделенной полосе для общественного транспорта. По информации нашего издания, это техника Росгвардии.