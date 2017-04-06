В Петербурге проверяют оснащенность и подготовку персонала метро

Накануне глава Ространснадзора Виктор Басаргин сообщил, что внеплановая проверка после произошедшего взрыва была начата уже 3 апреля.

«Проверка проводится по всем направлениям, начиная от инструктивных документов, оснащенности этого предприятия в соответствии с требованиями, подготовки персонала. Конечно, мы в первую очередь будем обращать внимание на квалификацию и готовность персонала», — сказал Черток в четверг на брифинге в рамках международного форума «Безопасность на транспорте».

Замминистра транспорта РФ Николай Захряпин уточнил, что в соответствии с законодательством Ространснадзор будет проводить внеплановую проверку метро Петербурга в течение 20 дней.