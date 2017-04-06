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16:38 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге проверяют оснащенность и подготовку персонала метро

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости/Прайм. Ространснадзор ведет проверку Петербургского метрополитена по всем направлениям: оснащенность, инструкции и подготовка персонала, сообщил замглавы ведомства Владимир Черток.

Источник: РИА Новости

Накануне глава Ространснадзора Виктор Басаргин сообщил, что внеплановая проверка после произошедшего взрыва была начата уже 3 апреля.

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«Проверка проводится по всем направлениям, начиная от инструктивных документов, оснащенности этого предприятия в соответствии с требованиями, подготовки персонала. Конечно, мы в первую очередь будем обращать внимание на квалификацию и готовность персонала», — сказал Черток в четверг на брифинге в рамках международного форума «Безопасность на транспорте».

Замминистра транспорта РФ Николай Захряпин уточнил, что в соответствии с законодательством Ространснадзор будет проводить внеплановую проверку метро Петербурга в течение 20 дней.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, при взрыве погибли 14 человек, включая предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова. В больницах, по данным властей Петербурга на середину дня 6 апреля, остается 51 пострадавший.

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