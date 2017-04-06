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16:14 (мск), источник: ИА REGNUM

Лженасилие: В Прикамье мужчина приговорен к 29 годам лишения свободы

Мужчина осужден за ложный донос на сотрудников исправительной колонии.

В Пермском крае заключенный исправительной колонии совершил донос на сотрудников ГУФСИН. Мужчина обвинял надзирателей в совершении насилия. Следствие установило, что показания не соответствуют действительности. В результате уголовное преследование сотрудников исправительной колонии прекратили, а совершивший ложный донос стал фигурантом уголовного дела, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой прокуратуры.

Судом установлено, что мужчина был приговорен за тяжкие и особо тяжкие преступления к 25 годам Хабаровским краевым судом и отбывал наказание в ИК-12 Пермского края. Заключенному пришла мысль привлечь к уголовной ответственности надзирателей. В феврале 2015 года он обратился к одному из заключенных колонии с просьбой нанести ему побои, при этом не пояснил для какой цели ему это необходимо. Заключенный просьбу выполнил, затем сфотографировал на заранее приготовленный сотовый телефон телесные повреждения.

После чего злоумышленник выложил на специально созданном его родственниками сайте свое заявление о якобы совершенном в отношении него сотрудниками колонии преступления — насилия с применением специальных средств. Информация попала в поле зрения прокуратуры, а затем следственных органов.

Позднее органами следствия была установлена полная непричастность должностных лиц режимного учреждения к совершению в отношении осужденного преступления, и уголовное дело было прекращено.

В результате суд признал заключенного виновным в ложном доносе с обвинением лица в совершении тяжкого преступления с искусственным созданием доказательств. С учетом ранее назначенного наказания мужчина приговорен к 29 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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