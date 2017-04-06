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16:25 (мск), источник: Фонтанка

Очевидцы: На Солидарности эвакуировали жилой дом

Из дома № 21, корпус 3 по проспекту Солидарности сегодня, 6 апреля, эвакуировали всех жителей. Об этом «Фонтанке» сообщили очевидцы происшествия.

Ранее глава Невского района Константин Серов, который уже выехал на место, заявил «Фонтанке», что со здания рухнула кладка при выполнении строительных работ. По словам чиновника, никакого взрыва не было.

На данный момент, по словам местных жителей, к дому на Солидарности прибыли машины ФСБ и МЧС.

Тем временем, в Петербургской газовой службе подчеркивают, что о взрыве газа в доме на Солидарности речи не идет — 16-этажка не газифицирована. Как сообщалось ранее, очевидцы сообщали, что у шестнадцатиэтажного дома после двух хлопков отвалилась облицовка стены на уровне 13-го этажа. Бетонная плита приземлилась на припаркованный во дворе автомобиль.

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