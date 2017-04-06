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16:49 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Пенсионер в Нижнем Новгороде приговорен к 9,5 годам за убийство оскорбившей его сожительницы

Пенсионер в Нижнем Новгороде приговорен к 9,5 годам колонии за убийство оскорбившей его сожительницы. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 6 апреля 2017 года.

Установлено, что 62-летний мужчина совершил это преступление утром 19 ноября 2016 года в квартире дома на ул. Зайцева Сормовского района. На допросе он пояснил, что поссорился со своей гражданской женой, которая оскорбила его, и нанес ей не менее 25 ножевых ранений, из-за чего она скончалась. Пенсионер сознался в содеянном.

В СУ СК пояснили, что осужденный характеризуется отрицательно, злоупотребляет алкогольными напитками, в состоянии опьянения ведет себя агрессивно. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и приговорил 9,5 годам колонии строгого режима.

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