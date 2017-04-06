На видео попал очередной воронежский лихач, промчавшийся по встречке на большой скорости

По словам автора ролика, инцидент произошёл сегодня, 6 апреля, в 8 утра на Московском проспекте, у пересечения с улицей Беговой.
На кадрах видно, что все ряды машин в направлении центра города стоят, дожидаясь разрешающего сигнала светофора. Едва «зелёный» загорелся, как на встречной полосе мимо автора ролика проносится легковушка.
Горожанин, который опубликовал видео, назвал его «Воронеж сходит с ума». Помимо лихача, гоняющего по встречке, спустя пару часов автор ролика чуть не стал свидетелем ДТП с участием маршрутки и легковушки. Водитель автобуса пытался проскочить на перекрёстке, когда для него уже загорелся «красный». Однако, когда появилась угроза столкновения, он всё-таки успел затормозить.