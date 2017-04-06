На видео попал очередной воронежский лихач, промчавшийся по встречке на большой скорости

По словам автора ролика, инцидент произошёл сегодня, 6 апреля, в 8 утра на Московском проспекте, у пересечения с улицей Беговой.

На кадрах видно, что все ряды машин в направлении центра города стоят, дожидаясь разрешающего сигнала светофора. Едва «зелёный» загорелся, как на встречной полосе мимо автора ролика проносится легковушка.