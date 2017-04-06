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17:29 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростове мужчина обвиняется в выводе €1,9 млн за границу

Прокуратурой Ворошиловского района Ростова-на-Дону утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Петра Коробенко.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, его обвиняют в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением подложных документов.

По версии следствия, Коробенко совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого будет рассмотрено отдельно, в июле 2014 года создал компанию. Для осуществления банковской операции он зарегистрировал ее на имя человека, умершего в сентябре 2013 года. Со счета указанного общества Коробенко перевел денежные средства в сумме более €1,9 млн (свыше 90 млн руб.) на счет иностранного юридического лица. В банк он предоставил подложные документы, содержащие сведения об основаниях, целях и назначении перевода.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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