Девушку на Троицком мосту уговорили не прыгать в Неву
Общими усилиями МЧС, полиция и медики уговорили юную петербурженку не прыгать в ледяную воду.
Общими усилиями МЧС, полиция и медики уговорили юную петербурженку не прыгать в ледяную воду.
Девушку, которая днем 6 апреля встала на парапет Троицкого моста в Петербурге, сняли оттуда.
Сейчас она находится под присмотром медиков.
Напомним, девушку, которая перебралась за ограждение Троицкого моста около четырех часов дня, заметили очевидцы, они и вызвали спасателей.