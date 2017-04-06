Девушку на Троицком мосту уговорили не прыгать в Неву

Девушку, которая днем 6 апреля встала на парапет Троицкого моста в Петербурге, сняли оттуда.

Сейчас она находится под присмотром медиков.

Напомним, девушку, которая перебралась за ограждение Троицкого моста около четырех часов дня, заметили очевидцы, они и вызвали спасателей.