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18:42 (мск), источник: Фонтанка

С отравившимися на Турбинной детьми работают следователи

С госпитализированными из школы № 608 в Кировском районе Петербурга детьми работают сотрудники Следственного комитета.

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Фонтанке», следователи 6 апреля приехали в детскую городскую больницу № 5 имени Филатова, чтобы поговорить со школьниками, которых доставили с отравлением неизвестным веществом с Турбинной улицы.

На месте ЧП работали сотрудники МЧС и Роспотребнадзора. Были взяты пробы воздуха. По предварительной информации, источник выброса находился вне учебного заведения, поскольку пробы в самой школе оказались в порядке. Под подозрение попали соседние со школой предприятия.

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