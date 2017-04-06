С отравившимися на Турбинной детьми работают следователи

Как стало известно «Фонтанке», следователи 6 апреля приехали в детскую городскую больницу № 5 имени Филатова, чтобы поговорить со школьниками, которых доставили с отравлением неизвестным веществом с Турбинной улицы.

На месте ЧП работали сотрудники МЧС и Роспотребнадзора. Были взяты пробы воздуха. По предварительной информации, источник выброса находился вне учебного заведения, поскольку пробы в самой школе оказались в порядке. Под подозрение попали соседние со школой предприятия.