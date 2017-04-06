Вертолет Ми-8 экстренно сел в аэропорту Иркутска

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Ангара», выполнявший перелет на север Иркутской области, совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска. На борту Ми-8 находились два пассажира и три члена экипажа. Никто из них не пострадал. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС.

«Вертолет совершил вылет по маршруту Иркутск — Магистральный и около 13.00 вернулся в аэропорт вылета, благополучно совершив посадку», — сказал представитель «Ангары».

Предварительной причиной аварийной посадки названа неисправность опоры шасси. Подробности происшествия выясняет комиссия.



