Посетителей ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали из-за сумки с перфоратором
Екатеринбург. 6 апреля.
Екатеринбург. 6 апреля.
В
«В 16:40 по местному времени в полицию позвонили бдительные граждане, им показалось подозрительной сумка, стоявшая в открытой ячейке камеры хранения торгового центра», — отметил собеседник агентства.
По его словам, из ТЦ было эвакуировано порядка 50 человек. Владельца сумки удалось быстро найти, он показал, что в сумке лежит перфоратор, она безопасна. Торговый центр возобновил работу в обычном режиме.
Как сообщалось, в четверг полиция также выезжала на Новомосковский рынок