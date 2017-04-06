Посетителей ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали из-за сумки с перфоратором

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области агентству «Интерфакс-Урал» подтвердили данный факт.

«В 16:40 по местному времени в полицию позвонили бдительные граждане, им показалось подозрительной сумка, стоявшая в открытой ячейке камеры хранения торгового центра», — отметил собеседник агентства.

По его словам, из ТЦ было эвакуировано порядка 50 человек. Владельца сумки удалось быстро найти, он показал, что в сумке лежит перфоратор, она безопасна. Торговый центр возобновил работу в обычном режиме.