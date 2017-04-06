ИГ взяло на себя ответственность за нападение на сотрудников Росгвардии

По его утверждению, именно члены группировки убили двух астраханских полицейских 4 апреля, а также открыли в городе стрельбу по наряду Росгвардии в ночь на 6 апреля.

Ранее в четверг стало известно, что все четверо участников нападения на росгвардейцев ликвидированы. По меньшей мере двое были причастны к нападению на стражей порядка двумя днями ранее.

Как сообщалось, наряд вневедомственной охраны Росгвардии остановил для проверки легковой автомобиль Renault. Из него по служащим был открыт огонь, ранения получили трое сотрудников. В то же время один из нападавших был уничтожен ответной стрельбой.

После этого преступники попытались скрыться. В результате они были заблокированы в промышленном здании. На предложение сдаться они продолжили перестрелку и были уничтожены.

4 апреля в Ленинском районе Астрахани неизвестные застрелили двоих полицейских, которые прибыли на оформление ДТП. Злоумышленники с места преступления скрылись. В международный и федеральный розыск были объявлены четыре человека. В СК указали, что нападение на сотрудников ДПС было совершено «из-за устойчивой неприязни к представителям правоохранительных органов» и с целью завладеть табельным оружием для последующих убийств полицейских.