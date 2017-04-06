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17:44 (мск), источник: Lenta.Ru

ИГ взяло на себя ответственность за нападение на сотрудников Росгвардии

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за вооруженное нападение на росгвардейцев в Астрахани. По утверждениям экстремистов, именно они убили полицейских 4 апреля и устроили стрельбу на посту Росгвардии в Ленинском районе в ночь на 6 апреля.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает в четверг, 6 апреля, портал Amaq (информационная служба ИГ).

По его утверждению, именно члены группировки убили двух астраханских полицейских 4 апреля, а также открыли в городе стрельбу по наряду Росгвардии в ночь на 6 апреля.

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Ранее в четверг стало известно, что все четверо участников нападения на росгвардейцев ликвидированы. По меньшей мере двое были причастны к нападению на стражей порядка двумя днями ранее.

Как сообщалось, наряд вневедомственной охраны Росгвардии остановил для проверки легковой автомобиль Renault. Из него по служащим был открыт огонь, ранения получили трое сотрудников. В то же время один из нападавших был уничтожен ответной стрельбой.

После этого преступники попытались скрыться. В результате они были заблокированы в промышленном здании. На предложение сдаться они продолжили перестрелку и были уничтожены.

4 апреля в Ленинском районе Астрахани неизвестные застрелили двоих полицейских, которые прибыли на оформление ДТП. Злоумышленники с места преступления скрылись. В международный и федеральный розыск были объявлены четыре человека. В СК указали, что нападение на сотрудников ДПС было совершено «из-за устойчивой неприязни к представителям правоохранительных органов» и с целью завладеть табельным оружием для последующих убийств полицейских.

Комментарии
27
А Б
Неужели Вы не видите, что местная прокремлёвская публика это зомбированные СМИ РФ несчастные люди, не умеющие и не хотящие думать самостоятельно? Им ничего не остаётся кроме того, как повторять вдолбленное в их головы властью.
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Марк Саамов
Вы поразительно наивны: глобальный джихад не останавливается ни перед чем и ни перед кем. Он атакует даже не будучи спровоцированным. Неужели вы и впрямь полагаете, что если ИГИЛ сумело бы свергнуть Асада и захватить всю Сирию (а в придачу к ней - и Ирак), то терактов в России бы не было?
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Deza
Уже и за ИГ начал рот открывать.
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