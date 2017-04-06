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21:53 (мск), источник: Om1.ru

В Омске нашли тело мужчины, который пропал накануне Нового года

Он нашелся на заброшенной ферме после того, как там сошел снег.

В Омской области обнаружили тело 57-летнего жителя Тюкалинского района. Мужчина пропал в канун Нового года. Последний раз его видели в начале января.

Как сообщает «Вечерний Омск» со ссылкой на заместителя руководителя Тюкалинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Омской области Сергея Колпащикова, его тело нашли под снегом на территории заброшенной фермы у поселка Октябрьский Тюкалинского района.

Следов насильственной смерти на нем не было обнаружено. По одной из версий, мужчина умер от переохлаждения, когда шел куда-то пьяный.

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