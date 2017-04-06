В центре Новосибирска мусоровоз протаранил стоящие на парковке машины

На парковке около ТЦ «Галерея» водитель мусоровоза зацепил несколько машин.

Как сообщается в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54, водитель мусоровоза марки Mitsubishi Fuso заехал в проезд перед торговым центром, где часто паркуются машины. Пытаясь объехать стоящий Range Rover, он врезался в автомобиль BMW 5. Сильный удар пробил топливный бак, транспортное средство сдвинулось на стоящую рядом Mazda Capella.