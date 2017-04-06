В центре Новосибирска мусоровоз протаранил стоящие на парковке машины
Пострадали два автомобиля.
Пострадали два автомобиля.
На парковке около ТЦ «Галерея» водитель мусоровоза зацепил несколько машин.
Как сообщается в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54, водитель мусоровоза марки Mitsubishi Fuso заехал в проезд перед торговым центром, где часто паркуются машины. Пытаясь объехать стоящий Range Rover, он врезался в автомобиль BMW 5. Сильный удар пробил топливный бак, транспортное средство сдвинулось на стоящую рядом Mazda Capella.
По словам очевидцев, топливо растеклось по дороге, однако участники ДТП решили обойтись без помощи пожарных, которые обычно смывают бензин с асфальта.