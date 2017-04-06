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18:24 (мск), источник: РИА Новости

Задержанный за вербовку террористов возглавлял группы в соцсетях

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости. Арестованный в Петербурге по подозрению в вербовке террористов Атабек Рустамов признал, что администрировал группы в социальных сетях, но отрицает, что они были связаны с радикальным исламом.

Источник: Reuters

«Человека можно подозревать в чем угодно. На меня никто показаний не давал», — заявил Рустамов журналистам после того, как Октябрьский районный суд заключил его под стражу.

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По словам задержанного, он создавал в социальных сетях некие «суннитские группы», но вербовкой террористов не занимался.

На вопрос о найденном в его телефоне некоем видеоролике подозреваемый пояснил, что его ему прислал «один человек», однако распространением этого видео он не занимался. Судя по вчерашнему сообщению ФСБ РФ, на этих видео изображены люди в масках в характерных мусульманских одеждах, рассказывающие что-то на фоне черных флагов с арабской вязью.

Рустамов — один из восьми уроженцев Средней Азии, задержанных вскоре после теракта в петербургском метро по подозрению в вербовке в запрещенные организации «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство». У следствия пока нет информации о возможной связи задержанных с организацией взрыва в метро. Сейчас суд решает вопрос об аресте брата Атабека Рустамова Азизбека.

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