Нетрезвый «борец с моджахедами» причинил ущерб на пять миллионов рублей

Ранее полиция сообщала о задержании 56-летнего неработающего гражданина, который накануне утром, будучи пьяным, поджег свой дом в Волосовском районе. Из-за того, что огонь перекинулся на соседние дома, в деревне Лопец выгорели девять дач и четыре хозяйственные постройки. В результате пожара пострадавших нет, так как дома использовались как дачи.

По данным местных СМИ, после задержания мужчина заявил, что после теракта в Петербурге таким образом «боролся с моджахедами и исламскими террористами», которые якобы использовали деревню для своей базы.

«В результате преступных действий злоумышленника потерпевшим причинен ущерб на общую сумму свыше 5 миллионов рублей… В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточняет областная прокуратура.

Уголовное дело возбуждено по статье «умышленное уничтожение чужого имущества, путем поджога». Ход расследования взят на контроль, заключает надзорное ведомство региона.