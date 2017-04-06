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6 апреля, источник: РИА Новости

Нетрезвый «борец с моджахедами» причинил ущерб на пять миллионов рублей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости. Мужчина, который в нетрезвом виде сжег несколько дач в Ленинградской области, причинил владельцам этих домов ущерб на сумму более 5 миллионов рублей, сообщает прокуратура региона.

Ранее полиция сообщала о задержании 56-летнего неработающего гражданина, который накануне утром, будучи пьяным, поджег свой дом в Волосовском районе. Из-за того, что огонь перекинулся на соседние дома, в деревне Лопец выгорели девять дач и четыре хозяйственные постройки. В результате пожара пострадавших нет, так как дома использовались как дачи.

По данным местных СМИ, после задержания мужчина заявил, что после теракта в Петербурге таким образом «боролся с моджахедами и исламскими террористами», которые якобы использовали деревню для своей базы.

«В результате преступных действий злоумышленника потерпевшим причинен ущерб на общую сумму свыше 5 миллионов рублей… В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточняет областная прокуратура.

Уголовное дело возбуждено по статье «умышленное уничтожение чужого имущества, путем поджога». Ход расследования взят на контроль, заключает надзорное ведомство региона.

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