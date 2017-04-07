В Москве двух мужчин госпитализировали с огнестрельными ранениями

«На улице Космонавтов произошел конфликт с четырьмя участниками, во время которого один из них применил травматическое оружие против двух оппонентов. Двое мужчин были госпитализированы с непроникающими огнестрельными ранениями», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт конфликта со стрельбой, не уточнив других подробностей. По словам представителя главка, полиция ищет стрелка.