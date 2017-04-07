В Москве двух мужчин госпитализировали с огнестрельными ранениями
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Двое мужчин госпитализированы с непроникающими огнестрельными ранениями после конфликта со стрельбой на
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Двое мужчин госпитализированы с непроникающими огнестрельными ранениями после конфликта со стрельбой на
«На улице Космонавтов произошел конфликт с четырьмя участниками, во время которого один из них применил травматическое оружие против двух оппонентов. Двое мужчин были госпитализированы с непроникающими огнестрельными ранениями», — сказал собеседник агентства.
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