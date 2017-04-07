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00:52 (мск), источник: РИА Новости

НАК сообщил причину подрыва предмета у школы в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Причиной подрыва взрывоопасного предмета в Ростове-на-Дону являлся бытовой конфликт, злоумышленник задержан, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК).

Источник: РИА Новости

«Взрывоопасный предмет изготовил и подбросил на пути следования пострадавшего хорошо знакомый с ним житель Ростова-на-Дону. Некоторое время назад между ними возник бытовой конфликт на почве личных неприязненных отношений, что и явилось причиной преступления. Предпринятыми мерами было оперативно установлено место нахождения преступника, который задержан», — говорится в сообщении.

Утром в четверг сторож школы в Ростове-на-Дону решил проверить бесхозный пакет, лежащий на улице. Среди вещей в пакете был фонарик, который при включении взорвался. По рабочей версии, под видом фонарика было замаскировано самодельное взрывное устройство. Инцидент произошел рядом с лицеем № 5 на улице Социалистической. Мужчине оторвало кисть на одной руке и три пальца на другой, он был экстренно госпитализирован.

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