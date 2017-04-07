Задержан организатор взрыва у школы в Ростове-на-Дону
Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU — Национальный антитеррористический комитет в пятницу сообщил о задержании организатора взрыва, произошедшего в четверг рядом с одной из школ в
Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU — Национальный антитеррористический комитет в пятницу сообщил о задержании организатора взрыва, произошедшего в четверг рядом с одной из школ в
По сведениям НАК, причиной подрыва мог стать бытовой конфликт.
«В связи со взрывом, произошедшим утром 6 апреля в
Информационный центр НАК обращает внимание граждан и средств массовой информации на то, что данное преступление не имеет отношения к террористической деятельности и является общеуголовным. По данному факту осуществляются необходимые следственные действия, отмечается в сообщении.