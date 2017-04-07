Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Любовный треугольник: Климова, Антипенко и Носик в новом сериале
В Евросоюзе поддержали выход Огайо и Техаса из состава США
Синоптики предупредили приближающихся о похолодании и снеге
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Путин назвал главные угрозы России В их числе — оргпреступность, наркотрафик, коррупция и воздействие внешних сил
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
Власти Москвы не планируют сносить девятиэтажки
ДНР направляет 1000 автобусов с бойцами на Саур-Могилу – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото)
Кейт Миддлтон и принц перестали выходить в свет вместе
Синди Кроуфорд удивила фанатов неидеальной фигурой - СМИ
СМИ: жена Николаева резко ответила своим критикам
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
9Индуистский Новый год
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
09:14 (мск), источник: Интерфакс

Задержан организатор взрыва у школы в Ростове-на-Дону

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU — Национальный антитеррористический комитет в пятницу сообщил о задержании организатора взрыва, произошедшего в четверг рядом с одной из школ в Ростове-на Дону.

По сведениям НАК, причиной подрыва мог стать бытовой конфликт.

«В связи со взрывом, произошедшим утром 6 апреля в Ростове-на-Дону в районе улицы Социалистическая, в результате чего получил ранение прохожий, в средствах массовой информации стали распространятся всевозможные версии произошедшего. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий органами ФСБ и МВД было установлено, что взрывоопасный предмет изготовил и подбросил на пути следования пострадавшего хорошо знакомый с ним житель Ростова-на-Дону. Некоторое время назад между ними возник бытовой конфликт на почве личных неприязненных отношений, что и явилось причиной преступления. Предпринятыми мерами было оперативно установлено место нахождения преступника, который задержан», — говорится в сообщении НАК.

Информационный центр НАК обращает внимание граждан и средств массовой информации на то, что данное преступление не имеет отношения к террористической деятельности и является общеуголовным. По данному факту осуществляются необходимые следственные действия, отмечается в сообщении.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Рейтинг одобрения Медведева за месяц упал на 10%
Правление Сбербанка не утвердило назначение Марианны Максимовской
Рейтинг одобрения Медведева за месяц упал на 10%
США атаковали военную базу в Сирии ракетами Tomahawk
Песков рассказал о реакции Путина на удар США по Сирии
Киев отверг требование отменить санкции против российских банков
МИД России официально назвал Западный Иерусалим столицей Израиля
Полисы ОСАГО переведут из бумажного вида в электронный
РФ предложила ввести эмбарго против подконтрольных ИГ территорий
Актриса из «Секса в большом городе» стала послом доброй воли ООН
Спорт
Команда Тарханова — в финале Кубка России «Урал» переиграл на своем поле казанский «Рубин» и впервые в своей истории вышел в финал Кубка России
Авто
Skoda назвала российские цены на Kodiaq Сначала в Россию будут поставляться автомобили чешской сборки, в начале 2018 года в салоны поступят внедорожники локального производства
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
С огоньком: 20 главных рыжих актрис Триумф Эммы Стоун на «Оскаре 2017» не оставил никаких сомнений в том, что актрисы с рыжими волосами — на гребне волны. Вспоминаем самых успешных, востребованных и привлекательных из них
Недвижимость
Эксперты рассказали о дешевых дачах в Подмосковье
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
В России за год разорились более 3 тысяч застройщиков
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве Одно из последствий приема антибиотика в раннем возрасте – агрессивное поведение.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь