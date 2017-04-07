Задержан организатор взрыва у школы в Ростове-на-Дону

По сведениям НАК, причиной подрыва мог стать бытовой конфликт.

«В связи со взрывом, произошедшим утром 6 апреля в Ростове-на-Дону в районе улицы Социалистическая, в результате чего получил ранение прохожий, в средствах массовой информации стали распространятся всевозможные версии произошедшего. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий органами ФСБ и МВД было установлено, что взрывоопасный предмет изготовил и подбросил на пути следования пострадавшего хорошо знакомый с ним житель Ростова-на-Дону. Некоторое время назад между ними возник бытовой конфликт на почве личных неприязненных отношений, что и явилось причиной преступления. Предпринятыми мерами было оперативно установлено место нахождения преступника, который задержан», — говорится в сообщении НАК.

Информационный центр НАК обращает внимание граждан и средств массовой информации на то, что данное преступление не имеет отношения к террористической деятельности и является общеуголовным. По данному факту осуществляются необходимые следственные действия, отмечается в сообщении.