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03:19 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровский уголовник обокрал два магазина

В Хабаровске 33-летний местный житель обокрал два магазина. В одном из случаев он зашел в павильон, где торговали строительными инструментами, и попросил продавца показать ему тепловую пушку.

Злоумышленник взял прибор и пошел к выходу. Охранник попытался задержать его, но фигурант сумел вырваться и убежать. Во время борьбы у него выпал телефон. С помощью информации, хранящейся на нем, и записи с камер видеонаблюдения полицейские задержали мужчину.

Выяснилось, что за два дня до этого происшествия фигурант похитил из магазина автозапчастей деталь двигателя на грузовик «ЗИЛ». Краденое он сдал в пункт приема металлолома, а деньги потратил на алкоголь.

Общий ущерб составил около 35 тысяч рублей. В прошлом мужчина восемь раз привлекался к уголовной ответственности. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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