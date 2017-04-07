Хабаровский уголовник обокрал два магазина

Злоумышленник взял прибор и пошел к выходу. Охранник попытался задержать его, но фигурант сумел вырваться и убежать. Во время борьбы у него выпал телефон. С помощью информации, хранящейся на нем, и записи с камер видеонаблюдения полицейские задержали мужчину.

Выяснилось, что за два дня до этого происшествия фигурант похитил из магазина автозапчастей деталь двигателя на грузовик «ЗИЛ». Краденое он сдал в пункт приема металлолома, а деньги потратил на алкоголь.