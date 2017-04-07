Хабаровский уголовник обокрал два магазина
В Хабаровске 33-летний местный житель обокрал два магазина. В одном из случаев он зашел в павильон, где торговали строительными инструментами, и попросил продавца показать ему тепловую пушку.
В Хабаровске 33-летний местный житель обокрал два магазина. В одном из случаев он зашел в павильон, где торговали строительными инструментами, и попросил продавца показать ему тепловую пушку.
Злоумышленник взял прибор и пошел к выходу. Охранник попытался задержать его, но фигурант сумел вырваться и убежать. Во время борьбы у него выпал телефон. С помощью информации, хранящейся на нем, и записи с камер видеонаблюдения полицейские задержали мужчину.
Выяснилось, что за два дня до этого происшествия фигурант похитил из магазина автозапчастей деталь двигателя на грузовик «ЗИЛ». Краденое он сдал в пункт приема металлолома, а деньги потратил на алкоголь.
Общий ущерб составил около 35 тысяч рублей. В прошлом мужчина восемь раз привлекался к уголовной ответственности. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на