Дар убеждения принес миллионы жительнице Приморья

«Следователи установили, что 49-летняя безработная местная жительница, выдавая себя за преуспевающего человека, убеждала знакомых оформить кредиты, а деньги отдать ей в долг. Женщина обещала выполнить все обязательства по кредитному договору. Свои действия она мотивировала тем, что ей срочно нужны деньги, которые она вернет через два-три месяца», — говорится в сообщении.

Женщина частично оплачивала долги, чтобы убедить потерпевших, что она рассчитается с кредитами, как и обещала ранее.

«С июня 2013 по март 2015 года обвиняемая в общей сложности похитила деньги 22 граждан на общую сумму более чем в 4,2 миллиона рублей. Потерпевшие начали массово обращаться в полицию», — говорится в сообщении.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело которое сейчас направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фигурантке грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом.