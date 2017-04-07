Дар убеждения принес миллионы жительнице Приморья
В Пограничном районе Приморья окончено расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ИА «Дейта».
В Пограничном районе Приморья окончено расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ИА «Дейта».
«Следователи установили, что 49-летняя безработная местная жительница, выдавая себя за преуспевающего человека, убеждала знакомых оформить кредиты, а деньги отдать ей в долг. Женщина обещала выполнить все обязательства по кредитному договору. Свои действия она мотивировала тем, что ей срочно нужны деньги, которые она вернет через
Женщина частично оплачивала долги, чтобы убедить потерпевших, что она рассчитается с кредитами, как и обещала ранее.
«С июня 2013 по март 2015 года обвиняемая в общей сложности похитила деньги 22 граждан на общую сумму более чем в 4,2 миллиона рублей. Потерпевшие начали массово обращаться в полицию», — говорится в сообщении.
По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело которое сейчас направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фигурантке грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом.