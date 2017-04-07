Житель Приморского края погиб в автокатастрофе на трассе Хабаровск-Владивосток

Как рассказал рулевой самосвала он ехал в сторону города с карьера. По словам водителя, «Форд Фокус» выехал на встречную полосу внезапно. Предпринять каких либо мер, чтобы избежать столкновения, шофер самосвала просто не успел. Иномарку многотонник протащил порядка 50 метров, а когда самосвал остановился, легковушка под тяжестью махины сплющилась, словно, под прессом.

Как сообщил портал «Губерния», «Форд Фокус» принадлежал 20-летнему жителю Приморского края. Студент третьего курса Тихоокеанского госуниверситета снимал жилье в краевой столице, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на newsbox24.tv. Шансов выжить после такой аварии у парня не было. Водитель Howa — мужчина 1975 года рождения — был трезв. В каком состоянии находился погибший молодой человек, будет выяснять следственный комитет. Однако, как рассказал друг погибшего, он поссорился с девушкой и после этого в подавленном состоянии сел за руль и уехал.