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03:31 (мск), источник: Вести Приморье

Житель Приморского края погиб в автокатастрофе на трассе Хабаровск-Владивосток

Страшная авария произошла в четверг на 18-м километре автодороги Хабаровск-Владивосток. В лобовом столкновении «Форда Фокус» и груженого самосвала погиб житель Приморского края, управлявший легковым автомобилем.

Как рассказал рулевой самосвала он ехал в сторону города с карьера. По словам водителя, «Форд Фокус» выехал на встречную полосу внезапно. Предпринять каких либо мер, чтобы избежать столкновения, шофер самосвала просто не успел. Иномарку многотонник протащил порядка 50 метров, а когда самосвал остановился, легковушка под тяжестью махины сплющилась, словно, под прессом.

Как сообщил портал «Губерния», «Форд Фокус» принадлежал 20-летнему жителю Приморского края. Студент третьего курса Тихоокеанского госуниверситета снимал жилье в краевой столице, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на newsbox24.tv. Шансов выжить после такой аварии у парня не было. Водитель Howa — мужчина 1975 года рождения — был трезв. В каком состоянии находился погибший молодой человек, будет выяснять следственный комитет. Однако, как рассказал друг погибшего, он поссорился с девушкой и после этого в подавленном состоянии сел за руль и уехал.

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