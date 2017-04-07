В Приморье пасечник довел своих пчел до агрессии к соседям
На пасеке нашли массу нарушений закона «О ветеринарии».
На пасеке нашли массу нарушений закона «О ветеринарии».
Жители села Фадеевка Приморского края пожаловались на покусавших их пчёл. с пасеки
Проверка пасеки в личном подсобном хозяйстве жителя села Фадеевка выявила большое количество нарушений закона «О ветеринарии» и «Ветеринарных правил содержания медоносных пчел в целях их воспроизводства, выращивания, реализации и использования для опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения продукции пчеловодства».
Расхождения с нормами были в следующем: ульи с пчелиными семьями установлены вплотную друг к другу, не окрашены, не пронумерованы, а летки, т.е. отверстия для вылета пчел, направлены в стороны соседних участков, при этом глухого забора или густого кустарника высотой более 2-х метров,
Выявленные нарушения ветеринарного законодательства по содержанию пчел и организации пчеловодства в личном подсобном хозяйстве не влекут за собой наложение запрета на деятельность по размещению и содержанию пчелопасеки. Но в указанные инспекторами Россельхознадзора сроки все недочеты пасечник обязан устранить.