В Приморье пасечник довел своих пчел до агрессии к соседям

Жители села Фадеевка Приморского края пожаловались на покусавших их пчёл. с пасеки соседа-пчеловода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора региона. Мужчине было вынесено предписание об устранении допущенных нарушений.

Проверка пасеки в личном подсобном хозяйстве жителя села Фадеевка выявила большое количество нарушений закона «О ветеринарии» и «Ветеринарных правил содержания медоносных пчел в целях их воспроизводства, выращивания, реализации и использования для опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения продукции пчеловодства».

Расхождения с нормами были в следующем: ульи с пчелиными семьями установлены вплотную друг к другу, не окрашены, не пронумерованы, а летки, т.е. отверстия для вылета пчел, направлены в стороны соседних участков, при этом глухого забора или густого кустарника высотой более 2-х метров, как-то прописывают правила, на участке нет. Трава не выкошена, погибшие насекомые не сжигаются, а остаются разбросанными по земле около ульев. И одно из самых серьезных нарушений, допущенное сельским пасечником — ветеринарно-санитарный паспорт пчелопасеки отсутствует, а обработка и исследование пчел в соответствии с планом противоэпизоотических мероприятий не проводится.

Выявленные нарушения ветеринарного законодательства по содержанию пчел и организации пчеловодства в личном подсобном хозяйстве не влекут за собой наложение запрета на деятельность по размещению и содержанию пчелопасеки. Но в указанные инспекторами Россельхознадзора сроки все недочеты пасечник обязан устранить.