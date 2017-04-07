В Тулуне бдительные соседи спасли двух детей из горевшего дома
В Тулуне бдительные соседи вынесли из горевшего дома детей в возрасте одного и трёх лет.
В Тулуне бдительные соседи вынесли из горевшего дома детей в возрасте одного и трёх лет.
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В результате пожара деревянный дом был сильно повреждён, годовалый и трёхлетний малыши остались живы лишь благодаря неравнодушным гражданам. Предварительно установлено, что причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки. Жильцы дома были отключены от электроснабжения за неуплату, они самостоятельно подключились к электрической линии.
Сотрудники МЧС просят граждан, у которых возникают опасения по поводу нарушения