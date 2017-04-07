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04:41 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Тулуне бдительные соседи спасли двух детей из горевшего дома

В Тулуне бдительные соседи вынесли из горевшего дома детей в возрасте одного и трёх лет.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, возгорание в доме на ул. Комсомольской возникло днём 6 апреля 2017 года, пожарных вызвали очевидцы. Прибыв на место, огнеборцы 7 минут ликвидировали открытое горение, из-за позднего сообщения о пожаре огонь распространился на большую площадь. По словам соседей, изрядно выпившие погорельцы самостоятельно пытались тушить дом подручными средствами, что и привело к печальным последствиям.

В результате пожара деревянный дом был сильно повреждён, годовалый и трёхлетний малыши остались живы лишь благодаря неравнодушным гражданам. Предварительно установлено, что причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки. Жильцы дома были отключены от электроснабжения за неуплату, они самостоятельно подключились к электрической линии.

Сотрудники МЧС просят граждан, у которых возникают опасения по поводу нарушения кем-либо правил пожарной безопасности, обратиться в отдел надзорной деятельности по своему району. Любую информацию о нарушении норм пожарной безопасности можно сообщить, позвонив на единый телефон доверия ГУ МЧС России по Иркутской области — 8 (3952) 39−99−99.

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