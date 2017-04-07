Пятилетний ребенок пострадал в ДТП с участием двух легковушек в Хабаровске

Хабаровск, 7 апреля, AmurMedia.

Малолетний ребенок пострадал сегодня утром в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух легковых автомобилей на улице Большой в Хабаровске. Потерпевшего пассажира на скорой доставили в больницу, сообщает корр. ИА AmurMedia.

По словам очевидцев, дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей произошло сегодня в утренние часы на пересечении улиц Большая — Вяземская в Хабаровске. Как утверждают горожане, ставшие свидетелями аварии, в результате столкновения иномарок пострадал пятилетний ребенок. Мальчик ударился головой о стекло, с места происшествия ребенка увезла машина скорой помощи.

По наблюдениям очевидцев, автомобиль с малолетним пассажиром выезжал с Вяземской на Большую, по которой в это время двигался другой транспорт по направлению к улице Карла Маркса. Удар иномарки пришелся как раз в бок иномарки с ребенком в салоне. По предварительной информации, малыш был пристегнут, поэтому серьезно не пострадал.

— Это ДТП находится в процессе оформления. Все подробности происшествия в настоящее время уточняются, — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Хабаровску.