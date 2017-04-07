Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Брэд Питт и Роберт Паттинсон на премьере в Голливуде
СМИ дозвонились до «покойного террориста из метро» Джалилова
Эксперты назвали города с дешевеющим жильем
Пять простых фокусов, которые удивят ребенка
В моду вошла седина, но необычная (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Жена Игоря Крутого показала младшую дочь
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
Власти Москвы не планируют сносить девятиэтажки
Колонна из 1000 автобусов с призывниками едет на восток ДНР – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
Синди Кроуфорд удивила фанатов неидеальной фигурой - СМИ
СМИ: жена Николаева резко ответила своим критикам
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
10Последствия циклона «Дебби»
9В тени стены
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
10Уйгурская проблема Китая
04:46 (мск), источник: AmurMedia.ru

Пятилетний ребенок пострадал в ДТП с участием двух легковушек в Хабаровске

Малолетнего пассажира доставили на скорой в больницу.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 7 апреля, AmurMedia.

Малолетний ребенок пострадал сегодня утром в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух легковых автомобилей на улице Большой в Хабаровске. Потерпевшего пассажира на скорой доставили в больницу, сообщает корр. ИА AmurMedia.

По словам очевидцев, дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей произошло сегодня в утренние часы на пересечении улиц Большая — Вяземская в Хабаровске. Как утверждают горожане, ставшие свидетелями аварии, в результате столкновения иномарок пострадал пятилетний ребенок. Мальчик ударился головой о стекло, с места происшествия ребенка увезла машина скорой помощи.

По наблюдениям очевидцев, автомобиль с малолетним пассажиром выезжал с Вяземской на Большую, по которой в это время двигался другой транспорт по направлению к улице Карла Маркса. Удар иномарки пришелся как раз в бок иномарки с ребенком в салоне. По предварительной информации, малыш был пристегнут, поэтому серьезно не пострадал.

— Это ДТП находится в процессе оформления. Все подробности происшествия в настоящее время уточняются, — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Хабаровску.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Почему антикоррупционные митинги привлекли столько молодежи, выясняет ИА AmurMedia
США атаковали военную базу в Сирии ракетами Tomahawk
Хиллари Клинтон призвала Трампа вывести из строя ВВС Сирии
Киев отверг требование отменить санкции против российских банков
МИД России официально назвал Западный Иерусалим столицей Израиля
Полисы ОСАГО переведут из бумажного вида в электронный
РФ предложила ввести эмбарго против подконтрольных ИГ территорий
Актриса из «Секса в большом городе» стала послом доброй воли ООН
Спорт
Команда Тарханова — в финале Кубка России «Урал» переиграл на своем поле казанский «Рубин» и впервые в своей истории вышел в финал Кубка России
Авто
Skoda назвала российские цены на Kodiaq Сначала в Россию будут поставляться автомобили чешской сборки, в начале 2018 года в салоны поступят внедорожники локального производства
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
С огоньком: 20 главных рыжих актрис Триумф Эммы Стоун на «Оскаре 2017» не оставил никаких сомнений в том, что актрисы с рыжими волосами — на гребне волны. Вспоминаем самых успешных, востребованных и привлекательных из них
Недвижимость
9 принципов ремонта первой квартиры
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь