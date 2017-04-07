Пятилетний ребенок пострадал в ДТП с участием двух легковушек в Хабаровске
Малолетнего пассажира доставили на скорой в больницу.
Малолетнего пассажира доставили на скорой в больницу.
Хабаровск, 7 апреля, AmurMedia.
Малолетний ребенок пострадал сегодня утром в результате
По словам очевидцев,
По наблюдениям очевидцев, автомобиль с малолетним пассажиром выезжал с Вяземской на Большую, по которой в это время двигался другой транспорт по направлению к улице Карла Маркса. Удар иномарки пришелся как раз в бок иномарки с ребенком в салоне. По предварительной информации, малыш был пристегнут, поэтому серьезно не пострадал.
— Это ДТП находится в процессе оформления. Все подробности происшествия в настоящее время уточняются, — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Хабаровску.