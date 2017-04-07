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09:16 (мск), источник: Nakanune.ru

Двое нижнетагильских налетчиков напали на разносчицу пенсий, забрав 200 тысяч рублей

В Нижнем Тагиле начался судебный процесс над двумя молодыми людьми, которых обвиняют в разбойном нападении. Как сообщили Накануне в УМВД Свердловской области, 10 декабря 2016 года около в полицию обратилась 53-летняя женщина.

Она сообщила, что работает инспектором-кассиром по разносу пенсий.

По словам пострадавшей, в подъезде дома на проспекте Строителей на нее напали неизвестные и похитили сумку, в которой находились 200 тысяч рублей, предназначенные для выплаты пенсий.

Сотрудники правоохранительных органов с помощью камер видеонаблюдений, установленных в районе совершения преступления, запечатлелись убегавших молодых люди.

Спустя пару дней сумку с личными вещами и небольшой суммой денег потерпевшей в полицию пришел водитель такси, который сообщил, что обнаружил её во дворе дома на улице Карла Маркса.

Оперативникам удалось задержать 26-летнего злоумышленника, а позже и его сообщника.

Как выяснилось, налетчики спланировали нападение заранее. Они знали, в какой день приносят пенсию.

Первое слушание уголовного дела состоялось накануне. Следующее судебное заседание запланировано на начало мая.

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