Хабаровчанин угнал машину у таксиста

Женщина работает водителем такси. Для этого она арендовала автомобиль. В один из дней потерпевшая припарковала машину во дворе своего дома и позже обнаружила, что ее украли.

Как выяснилось, преступление совершил сосед заявительницы. Незадолго до этого он столкнулся с женщиной на лестничной площадке. Во время разговора злоумышленник похитил у нее ключи и брелок сигнализации.