Хабаровчанин угнал машину у таксиста
В Хабаровске у местной жительницы угнали иномарку.
В Хабаровске у местной жительницы угнали иномарку.
Женщина работает водителем такси. Для этого она арендовала автомобиль. В один из дней потерпевшая припарковала машину во дворе своего дома и позже обнаружила, что ее украли.
Как выяснилось, преступление совершил сосед заявительницы. Незадолго до этого он столкнулся с женщиной на лестничной площадке. Во время разговора злоумышленник похитил у нее ключи и брелок сигнализации.
Мужчина покатался на машине и бросил ее на улице Клубной. Позже иномарку возвратили потерпевшей. Ранее фигурант уже был судим. Теперь он находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на