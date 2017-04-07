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05:03 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчанин угнал машину у таксиста

В Хабаровске у местной жительницы угнали иномарку.

Женщина работает водителем такси. Для этого она арендовала автомобиль. В один из дней потерпевшая припарковала машину во дворе своего дома и позже обнаружила, что ее украли.

Как выяснилось, преступление совершил сосед заявительницы. Незадолго до этого он столкнулся с женщиной на лестничной площадке. Во время разговора злоумышленник похитил у нее ключи и брелок сигнализации.

Мужчина покатался на машине и бросил ее на улице Клубной. Позже иномарку возвратили потерпевшей. Ранее фигурант уже был судим. Теперь он находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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