В Приморье родители паникуют по поводу «готовящихся терактов»
Сообщение с предупреждением гуляет по группам WhatsApp.
Сообщение с предупреждением гуляет по группам WhatsApp.
В «родительских чатах» WhatsApp появляется информация о готовящихся терактах, сообщает корреспондент РИА VladNews.
По всему Приморью стремительно распространяется текст со следующим содержанием:
«Информация такая: ничего на улице не поднимать, ни к чему не прикасаться. По всей России закладки, мины ловушки в виде фонариков
Родители детей из Приморья крайне обеспокоены данным сообщением. Что это — факт или очередная утка? В
«Официального подтверждения у нас пока нет. Если