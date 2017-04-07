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05:18 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске осудили экс-директора завода за продажу кислорода

Мужчина получил 5 лет лишения свободы условно.

Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю, в Красноярске суд вынес приговоры директорам Химзавода АО «Красмаш» и ООО ТД «Факел» по обвинению в незаконном сбыте продукта «кислород медицинский газообразный».

Как выяснилось, с 23 января по 31 октября 2015 года они незаконно продавали кислород в Краевую клиническую больницу.

Суд счел приведённые доказательства весомыми и приговорил директоров предприятий к наказанию в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 1 000 000 рублей.

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