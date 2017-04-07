Воры-трезвенники вломились в винный магазин Хабаровска

Хабаровск, 7 апреля, AmurMedia.

Неизвестные проникли в хабаровский магазин спиртных напитков. Злоумышленники похитили деньги из кассы Винлаба, после чего скрылись, не дождавшись прибытия охраны магазина. При этом сам алкоголь воров не заинтересовал, сообщил корр. ИА AmurMedia старший специалист по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.

— Магазин спиртных напитков «Винлаб», расположенный на Амурском бульваре, 38, пострадал от действий злоумышленников. Неизвестные взломали решетку, выбили ставни и проникли в магазин. Из кассы магазина похитили около трех тысяч рублей. После чего скрылись в неизвестном направлении. Задержать преступников по горячим следам не удалось. По данному факту проводится проверка, — сообщил Кирилл Блинов.