Военные прокомментировали пожар в одной из частей Уссурийского гарнизона

Владивосток, 7 апреля, PrimaMedia.

Инцидент в военном гарнизоне Барановском, где накануне местные жители слышали взрывы и заметили черный столб дыма, прокомментировали представители Восточного военного округа. Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ВВО, там произошел пожар, который удалось потушить своими силами.

«На территории одной из воинских частей, дислоцированных в городе Уссурийск, 6 апреля 2017 года около 11.30 произошло возгорание боевой машины пехоты. В 13.00 возгорание было потушено дежурными расчетами пожарной команды. Никто из личного состава воинской части не пострадал», — пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что по предварительным данным, возгорание произошло по причине короткого замыкания электропроводки. Комиссия командования соединения совместно с правоохранительными органами проводит проверку.

Напомним, черный столб дыма, подымающийся в районе военного гарнизона Барановский, а также взрывы напугали уссурийцев вчера, 6 апреля. Первоначально источник редакции сообщал, что во время проверки там произошел взрыв боевой машины пехоты.