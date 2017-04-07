Присяжные не пощадили дальнереченского убийцу

Умысел на разбойное нападение возник у фигуранта после того, как его друг сообщил о планах своего соседа уехать в командировку во Владивосток. Предположив, что у мужчины при себе будет крупная сумма денег, он решил напасть на него, используя при этом нож.

Убийца подкараулил мужчину ночью по пути на автостоянку и нанес ему не менее 16 ударов ножом в различные части тела, от которых наступила его смерть. При убитом находилось всего порядка 16,5 тыс. рублей, которые были похищены.

Государственное обвинение по данному делу поддержано сотрудником уголовно-судебного управления региональной прокуратуры, сообщает прокуратура Приморья.

Михаил Грач.