Житель Хабаровского края похитил у приятельницы свыше 350 тысяч рублей

Во время застолья они поссорились, и женщина взяв с собой около 370 тысяч рублей, ушла из дома. Она присоединилась к своим знакомым, которые также распивали спиртное. Потерпевшая показала приятелям деньги. Позже один из ее собутыльников похитил всю сумму и скрылся.

35-летнего подозреваемого задержали полицейские. 319 тысяч рублей были найдены у него дома и возвращены владельцу, остальное фигурант успел потратить. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.