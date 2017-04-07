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05:56 (мск), источник: Губерния онлайн

Житель Хабаровского края похитил у приятельницы свыше 350 тысяч рублей

В селе Лермонтовка местный житель выпивал вместе с женой.

Во время застолья они поссорились, и женщина взяв с собой около 370 тысяч рублей, ушла из дома. Она присоединилась к своим знакомым, которые также распивали спиртное. Потерпевшая показала приятелям деньги. Позже один из ее собутыльников похитил всю сумму и скрылся.

35-летнего подозреваемого задержали полицейские. 319 тысяч рублей были найдены у него дома и возвращены владельцу, остальное фигурант успел потратить. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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