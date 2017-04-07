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05:57 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Двое студентов в Иркутской области ограбили дальнобойщика

Злоумышленников задержали, каждому из них может грозить до 7 лет тюрьмы.

Студенты одного из средне-специальных учебных заведений в Тулуне Иркутской области похитили с автомашины дальнобойщика из Красноярска аккумуляторы на 46 тысяч рублей. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Максимальная санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщил в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть полиции накануне около 06.00. Сотрудникам следственно-оперативной группы 61-летний житель Калининградской области рассказал, что двое неизвестных открыто похитили с его автомашины два аккумулятора стоимостью 36 тысяч рублей. Противоправное деяние было совершено в тот момент, когда потерпевший на своем большегрузе Renault Premium 440DXi заехал на автозаправочную станцию. Злоумышленники, выбрав момент, сняли с фуры аккумуляторные батареи и скрылись. Полицейские во время опроса водителя выяснили все обстоятельства произошедшего, составили ориентировку на подозреваемых, а также на их транспортное средство.

«Грамотные действия оперативников позволили установить личности вероятных грабителей уже через несколько часов после случившегося. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сыщики задержали двух молодых людей в возрасте 22 и 19 лет, являющихся студентами одного из средне-специальных учебных заведений, у которых было обнаружено похищенное имущество», — отметили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении предполагаемых преступников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Сотрудники полиции вернули аккумуляторы благодарному дальнобойщику, и он смог продолжить свой путь.

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