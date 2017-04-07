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06:12 (мск), источник: ДЕЙТА

Хабаровчане зарабатывали по миллиону в день

В Хабаровске под суд пойдут организаторы нелегальной сети игровых автоматов, сообщает ИА «Дейта».


Трое мужчин наладили в Хабаровске подпольную сеть залов игровых автоматов. Следователи совместно с сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю, а также бойцами Росгвардии провели обыски в 11 нелегальных заведениях. Изъяты свыше 200 игровых автоматов.

Также проведен обыск в отдельно стоящем помещении, в котором находился централизованный пункт видеонаблюдения за всеми игровыми залами.

Задержаны трое организаторов нелегального бизнеса, а также 7 администраторов. Все они водворены в изолятор временного содержания. Изъяты денежные средства в размере свыше 1 миллиона рублей. По предварительным данным, именно такой доход ежедневно приносила подпольная сеть своим организаторам, сообщает СУ СК Хабаровского края.

Михаил Грач.

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