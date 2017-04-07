Во Владивостоке конфликт на дороге закончился стрельбой

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили потерпевшего и очевидцев происшествия. Установлено, что молодые люди на автомашине Сузуки Свифт двигались по улице Нейбута. В районе дома № 32 их движению воспрепятствовал водитель автомашины Ниссан Инфинити. В ходе конфликта владелец внедорожника произвел выстрел в своего оппонента, после чего скрылся.

В результате происшествия 20-летний водитель Сузуки получил травму. Пострадавший направлен на амбулаторное лечение.

Полиция организовала мероприятия по установлению личности и задержанию правонарушителя. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции задержали 34-летнего жителя Владивостока. Мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательства. У задержанного изъят травматический пистолет «Оса», сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия, а также степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.