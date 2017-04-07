Серию злодеяний против буккроссеров Хабаровска продолжило новое бессовестное ограбление

Хабаровск, 7 апреля, AmurMedia.

Очередное преступление против читающей публики Хабаровска совершили на днях неизвестные злодеи. Из арки педа бесследно исчез книжный шкаф «Лёва» со всем его бесценным содержимым, сообщил корр. ИА AmurMedia инициатор буккроссинга в Хабаровске Александр Kолбин.

— Вчера нам стало известно, что из арки педа пропал «Лёва», книжный шкаф, установленный там с полгода назад совместными усилиями ребят из технологического колледжа, активистами ЦПУ, ТОГУ и сети столовых «Ложка». Кто увел и при каких обстоятельствах, нам неизвестно, — сообщил Александр Колбин.

На этой неделе буккроссеры Хабаровска уже понесли потери: при фантастических для современного города обстоятельствах (не банальная машина, а настоящая повозка с лошадью!) был бессовестно вывезен шкаф, стоявший на остановке горбольница на улице Ленинградской в центре города. Причем это был в буквальном смысле грабеж среди бела дня.

Неизвестный библиофил на лошади украл книжный шкаф прямо из центра Хабаровска.

А всего из 10 установленных в Хабаровске в рамках буккроссинга, то есть безвозмездного обмена книгами, шкафов, на месте осталось только 6.

— Ставить охрану возле шкафов мы считаем делом бессмысленным. Охрана — это сами люди. Вот на «Энергомаше» стоит же шкаф, и никто его вывез, потому что там люди книги в обиду не дадут. Так это и должно работать по всему городу. Но если кто-то посчитает нужным заявить о пропаже в полицию, то мы против не будем, — сказал Александр Колбин.

Среди главных версий, кому могли понадобиться мирные шкафы с книгами, значатся таинственные библиофилы, обычные дачники или местные жители, не готовые к новшествам.

— Мы шутим, может, это кто-то после закрытия «Букиниста» так резвится, — говорит Александр Колбин.

День рожденья буккросинга в Хабаровске — 27 марта 2016 года. Многим шкафам были присвоены имена: шкаф на 38 школе нарекли «Иннокентием», на улице Знаменщикова — «Серегой», а на «Энергомаше» — мультяшным «Фиксик».