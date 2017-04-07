Трое школьников разгромили кладбище в Иркутской области

Полиция установила троих несовершеннолетних учащихся сельской школы в Черемховском районе Иркутской области, которые разрушили порядка 50-ти памятников на могилах местного кладбища. Материалы дела направят на комиссию по делам несовершеннолетних для принятия правового решения. Об этом корр. ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

«Трое несовершеннолетних учащихся местной сельской школы играли неподалеку, потом переместились на кладбище. Родители установлены, семьи благополучные, дети раньше на учете не стояли. В ближайшее время полиция соберет материалы дела, направит на комиссию по делам несовершеннолетних для принятия правового решения по этому происшествию», — отметили в ведомстве.

Вандалы разрушили не менее 50-ти могил: памятники свалены на землю, испачканы краской, лица на портретах изрисованы. Стоимость одного памятника составляет от 2 тысяч рублей.