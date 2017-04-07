Ночной пожар на Борисенко всполошил владивостокцев

Около 4 часов утра пожарные прибыли на место ЧП: горели крыша, перекрытия гаражей, а также два легковых автомобиля.

24 человека личного состава и 5 единиц техники боролись с огнем, и ближе к 7 утра пожар был потушен. Погибших и пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Приморью.

Михаил Грач.