В Уфе пассажирская «Газель» стала разваливаться прямо на остановке

А дело в том, что у автобуса, следовавшего по 55 маршруту, отвалилась дверь. Подробности происшествия неизвестны, возможно виноват водитель, не следивший за техническим состоянием своей «ласточки», а может быть — очень сильный пассажир. Также неизвестно, как «газель» поехала дальше, если вообще поехала.

В комментариях под фото сделали предположение, что что-то случилось с одним из трех подшипников, на которых держится дверь, а может быть это и вовсе заводской брак.