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07:28 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе пассажирская «Газель» стала разваливаться прямо на остановке

В Уфе на остановке общественного транспорта стала буквально разваливаться на глазах пассажирская «Газель». Фото попало в группу БашДТП.

А дело в том, что у автобуса, следовавшего по 55 маршруту, отвалилась дверь. Подробности происшествия неизвестны, возможно виноват водитель, не следивший за техническим состоянием своей «ласточки», а может быть — очень сильный пассажир. Также неизвестно, как «газель» поехала дальше, если вообще поехала.

В комментариях под фото сделали предположение, что что-то случилось с одним из трех подшипников, на которых держится дверь, а может быть это и вовсе заводской брак.

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