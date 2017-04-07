В Уфе пассажирская «Газель» стала разваливаться прямо на остановке
В Уфе на остановке общественного транспорта стала буквально разваливаться на глазах пассажирская «Газель». Фото попало в группу БашДТП.
В Уфе на остановке общественного транспорта стала буквально разваливаться на глазах пассажирская «Газель». Фото попало в группу БашДТП.
А дело в том, что у автобуса, следовавшего по 55 маршруту, отвалилась дверь. Подробности происшествия неизвестны, возможно виноват водитель, не следивший за техническим состоянием своей «ласточки», а может быть — очень сильный пассажир. Также неизвестно, как «газель» поехала дальше, если вообще поехала.
В комментариях под фото сделали предположение, что