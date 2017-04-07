Рабочий погиб на Иркутском авиационном заводе в результате ЧП

Один из рабочих Иркутского авиационного завода погиб в результате чрезвычайного происшествия, произошедшего во время разборки одного из компонентов испытательного оборудования накануне, 6 апреля. Проводится проверка. Об этом корр. ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ИАЗ.

«Речь идет об испытании заводского оборудования — это ни самолет, ни часть самолета — которое стало работать нештатно и чтобы разобраться, нужно его было демонтировать, разобрать. Оборудование оказалось под давление и в результате погиб один из рабочих», — отметили в пресс-службе завода.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается специальная комиссия. По словам представителя предприятия, семья погибшего получит материальную и моральную помощь от завода.